Jorge Jesus yeni transferin biletini kesti! Devre arası takımdan gönderiliyor!
Spor Toto Süper Lig'de topladığı 29 puanla Dünya Kupası arasında lider giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon başında kadroya katılan ve beklenen performansı veremeyen yıldız futbolcu Joao Pedro'nun bileti teknik direktör Jorge Jesus tarafından bileti kesildi.
Giresunspor'a yenilen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. 116 günde 25 maça çıkan ve 3 günde bir yüksek tempoda oynayan Kanarya'yı yoğun maraton yıprattı. Teknik direktör Jorge Jesus ise sezon başında transfer edilen yıldız ismin biletini kesti. Ocak ayında Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşanabilir. İşte son dakika haberinin detayları...
Kadıköy'de beklenmedik şekilde Giresunspor'a 2-1 kaybederek 14 maçlık yenilmezlik serisini bozan Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına üzgün girdi.
Mücadele sonrası tribünlerin, "Yenilsen de yensen de taraftarın seninle" tezahüratlarıyla moral verdiği Sarı-Lacivertliler'de alınan mağlubiyetin nedenleri arasında 4 madde öne çıktı
1- Fenerbahçe, 116 günde 25 maça çıktı. 3 günde bir yüksek tempoda oynanan karşılaşmalar takımı yıprattı.