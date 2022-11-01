Jorge Jesus onayladı! Manchester United'ın yıldızı devre arası geliyor!
Spor Toto Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları başladı. Hücum hattında Rossi, Serdar Dursun, Pedro, King, Enner Valencia, Batshuayi gibi tecrübeli futbolcular olmasına rağmen şampiyon olma adına ileri ucu daha fazla güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'ye menajerler aracılığıyla yıldız bir golcü önerildi.
Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe sezona iyi bir başlangıç aldı.. Sarı lacivertliler, Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 26 puan topladı.
Sarı-Lacivertliler, 11 karşılaşmada 8 galibiyet aldı.. Ayrıca 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti..Jorge Jesus'un öğrencileri UEFA Avrupa Ligi'nde de başarılı sonuçlar aldı.
Taraftar bu sezon takımın gösterdiği performanstan son derece memnun.. Sezon başında Jorge Jesus'u takımın başına getiren yönetim, yaptığı bu hamlenin sonuçlarını olumlu şekilde almayı başardı.
Portekizli hoca, her maç neredeyse farklı bir kadroyla sahada yer almasına rağmen karşılaşmalardan 3 puan çıkarmayı başardı.