Jorge Jesus neşteri vurdu: Transfer harekatı başlıyor! İşte Fenerbahçe'de yolcu isimler
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Süper Lig'de şampiyonluk savaşı veren Fenerbahçe'de transer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, ayrılığı gündeme gelen oyuncularıyla ilgili raporunu hazırladı ve gönderilecek isimler belli olurken o ismin kalmasına karar verildi. İşte transfer harekantında detaylar...
Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor.
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Sabah'ın haberine göre; Teknik direktör Jorge Jesus, ayrılığı gündeme gelen futbolcularla ilgili raporunu hazırladı.
Fenerbahçe'de isim isim son durum şöyle:
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BRUMA
Bonservisi alınan Portekizli oyuncu, Borini ile takas için Karagümrük'e önerildi.
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GUSTAVO HENRIQUE
30 maça çıkarsa zorunlu satın alma maddesi devreye girecek olan tecrübeli stoper, bu nedenle kadroya alınmıyor.
Kiralık geldiği Flamengo'ya geri dönmesi isteniyor.
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