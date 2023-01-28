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Jorge Jesus neşteri vurdu: Transfer harekatı başlıyor! İşte Fenerbahçe'de yolcu isimler

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Jorge Jesus neşteri vurdu: Transfer harekatı başlıyor! İşte Fenerbahçe'de yolcu isimler

Süper Lig'de şampiyonluk savaşı veren Fenerbahçe'de transer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, ayrılığı gündeme gelen oyuncularıyla ilgili raporunu hazırladı ve gönderilecek isimler belli olurken o ismin kalmasına karar verildi. İşte transfer harekantında detaylar...

Jorge Jesus neşteri vurdu: Transfer harekatı başlıyor! İşte Fenerbahçe'de yolcu isimler

Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor.

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Jorge Jesus neşteri vurdu: Transfer harekatı başlıyor! İşte Fenerbahçe'de yolcu isimler

Sabah'ın haberine göre; Teknik direktör Jorge Jesus, ayrılığı gündeme gelen futbolcularla ilgili raporunu hazırladı.

Fenerbahçe'de isim isim son durum şöyle:

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Jorge Jesus neşteri vurdu: Transfer harekatı başlıyor! İşte Fenerbahçe'de yolcu isimler

BRUMA
Bonservisi alınan Portekizli oyuncu, Borini ile takas için Karagümrük'e önerildi.

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Jorge Jesus neşteri vurdu: Transfer harekatı başlıyor! İşte Fenerbahçe'de yolcu isimler

GUSTAVO HENRIQUE
30 maça çıkarsa zorunlu satın alma maddesi devreye girecek olan tecrübeli stoper, bu nedenle kadroya alınmıyor.

Kiralık geldiği Flamengo'ya geri dönmesi isteniyor.

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