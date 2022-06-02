Johny Deep- Amber Heard davasında karar çıktı! Bakın hangi taraf 15 Milyon dolar tazminat ödeyecek?

2018 yılında eski eşi Amber Heard tarafından şiddet gördüğü iddiasıyla hakaret davası açan Ünlü aktör Johny Deep-Amber Heard davasında sona gelindi! Jüri tarafından oy birliği ile Heard'ın eski eşi Deep'e iftira attığına karar vererek, 15 Milyon dolar ödemesine karar verdi..