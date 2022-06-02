Johny Deep- Amber Heard davasında karar çıktı! Bakın hangi taraf 15 Milyon dolar tazminat ödeyecek?
2018 yılında eski eşi Amber Heard tarafından şiddet gördüğünü iddia etmesinin ardından hakaret davası açan ünlü aktör Johny Deep Amber Herad davasında sona gelindi! 6 hafta süren duruşmada oy birliği ile alınan kararda, jüri Heard'in eski eşi Deep' iftira attığına karar vererek, 15 Milyon dolar zarar tazminatı ödemesine karar verdi!
2018 yılında eski eşi Amber Heard tarafından şiddet gördüğü iddiasıyla hakaret davası açan Ünlü aktör Johny Deep-Amber Heard davasında sona gelindi! Jüri tarafından oy birliği ile Heard'ın eski eşi Deep'e iftira attığına karar vererek, 15 Milyon dolar ödemesine karar verdi..
Dava 6 hafta sürdü..
6 hafta süren dava sonunda 7 kişilik jüri Heard tarafından Deep'e yönelik ifadelerin doğru olmadığına karar vererek Heard'ın hareketlerinin kötü niyet taşıdığını belirtti.
15 Milyon Dolar tazminat ödeyecek!
Jüri ayrıca Heard'ın hareketlerinin kötü niyet taşıdığını belirterek, Deep'e 15 Milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.
Deep de Heard'e 2 Milyon dolar ödeyecek!
Jüri ayrıca ünlü aktörün avukatı üzerinden Heard'ı karaladığına ilişkin suçlamaları kabul ederek, Deep'in Heard'e 2 Milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi!