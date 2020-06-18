Johnny Depp'ten Elon Musk Amber Hard ve Cara Delevingne için üçlü ilişki iddiası
Johnny Depp, evlilikleri sürdüğü sırada milyarder girişimci Elon Musk, İngiliz model Cara Delevingne ve eski eşi Amber Heard arasında üçlü ilişki yaşandığını iddia etti.
Hollywood dünyasının bir döneme damga vuran çifti Johnny Depp ve Amber Heard'ın olaylı boşanma davasının yankıları devam ediyor. Depp'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek dava açan Heard, uzun süre gündemden düşmemişti.
Amber Heard'ın kanıtları üzerine 57 yaşındaki aktör ise eski eşine karşı Mart ayında 50 milyon dolarlık dava açtı. Söz konusu davaya ilişkin çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Üçlü ilişki iddiası: Sözcü'nün Daily Mail'den aktardığı habere göre Depp, evlilikleri sürdüğü sırada milyarder girişimci Elon Musk, İngiliz model Cara Delevingne ve eski eşi Amber Heard arasında üçlü ilişki yaşandığını iddia etti.
Kamera görüntüleri paylaşıldı: Dava dosyasına da giren ve Depp'in Los Angeles'taki evinde bir araya geldikleri iddia edilen üçlüyle ilgili kamera görüntüleri de paylaşıldı. Daily Mail'in paylaştığı görüntülerde, daha önce Musk ve Heard'ün kaçamağını belgeleyen asansörde, başka bir tarihte Delevingne de görülüyor.