Johnny Depp'ten Elon Musk Amber Hard ve Cara Delevingne için üçlü ilişki iddiası

Kamera görüntüleri paylaşıldı: Dava dosyasına da giren ve Depp'in Los Angeles'taki evinde bir araya geldikleri iddia edilen üçlüyle ilgili kamera görüntüleri de paylaşıldı. Daily Mail'in paylaştığı görüntülerde, daha önce Musk ve Heard'ün kaçamağını belgeleyen asansörde, başka bir tarihte Delevingne de görülüyor.