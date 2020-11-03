Johnny Depp davayı kaybedince eski eşi Amber Heard bakın ne yaptı
Yıldız oyuncu Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı iddiasını gündeme taşıyan The Sun'a açtığı iftira davasını kaybetti. Amber ise bu haberin ardından arkadaşlarıyla kutlama yaptı.
Oyuncu Johnny Depp, kendisi hakkında eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı iddiasını gündeme taşıyan The Sun gazetesine açtığı iftira davasını kaybetti.
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Londra'daki Yüksek Mahkeme, Depp'in The Sun'ın kendisi hakkında yaptığı haberlerle ilgili olarak açtığı iftira davasında imajı zedelendiği için tazminat alma talebini reddetti.
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Dava boyunca Deep eski eşi hakkında aldatma, üçlü ilişki ve başkasıyla seks iddialarını ortaya atmıştı. Heard ise mahkemede pes etmemiş ve ifade vermişti.
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Güzel oyuncu eski eşinin davayı kaybetmesinin ardından görüntülendi. Amber Heard, Johnny Depp kararını duyduktan sonra ailesini kucakladı.
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