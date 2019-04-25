Johnny Depp 30 yaş küçük sevgilisiyle öpüşürken böyle çekildi

Johnny Depp 30 yaş küçük sevgilisiyle öpüşürken böyle çekildi

Johnny Depp, kendisinden ortalama 30 yaş küçük yeni sevgilisi Rus dansçı Polina Glen'le sokakta öpüşürken görüntülendi.

Johnny Depp 30 yaş küçük sevgilisiyle öpüşürken böyle çekildi - Sayfa 1

Usta oyuncu Johnny Depp, 20’li yaşlarındaki yeni sevgilisiyle sokakta öpüşürken objektilere yakalandı. Daily Mail’in haberine göre 55 yaşındaki aktör, Rus dansçı Polina Glen ile geçen yıl Los Angeles’ta bir partide tanştı.

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Johnny Depp 30 yaş küçük sevgilisiyle öpüşürken böyle çekildi - Sayfa 2

20’lerinin ortasında olduğu düşünülen Glen ile Depp bu yılın başlarında Sırbistan’ın Belgrad şehrinde görüntülenmiş, gazeteler Glen hakkında ‘gizemli kadın’ yorumunda bulunmuştu.

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Johnny Depp 30 yaş küçük sevgilisiyle öpüşürken böyle çekildi - Sayfa 3

Glen aynı zamanda Mayıs 2018’de müzik grubu The Hollywood Vampires ile Moskova turnesine çıkan Depp’le birlikte görülmüştü.

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Johnny Depp 30 yaş küçük sevgilisiyle öpüşürken böyle çekildi - Sayfa 4

St. Petersburg doğumlu olan Glen dans eğitmeni ve koreograf olarak çalışıyor.

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