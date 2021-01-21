Joe Biden'in yemin töreninde şiir okuyan kızın hayatı bir anda değişti! En genç şair Amanda Gorman kimdir
ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde okuduğu şiirle büyük övgü alan şair Amanda Gorman'ın şansı açıldı. Instagram'daki takipçi sayısı 20 binden 2,2 milyona, Twitter'daki takipçi sayısı da 90 binden 1,1 milyona çıktı. Gorman'ın Eylül'de satışa çıkacak iki kitabı da şimdiden Amazon'da ilk iki sıraya yerleşti.
ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde okuduğu şiirle büyük övgü alan şair Amanda Gorman, bir gecede sosyal medyada yüz binlerce takipçi kazandı. "The Hill We Climb" (Tırmandığımız Tepe) adlı şiirini okuduktan sonra 22 yaşındaki Gorman'ın Instagram'daki takipçi sayısı 20 binden 2,2 milyona, Twitter'daki takipçi sayısı da 90 binden 1,1 milyona çıktı.Birçok kişinin gözyaşları içinde dinlediğini söylediği şiirinde "birlik ve beraberlik" temasını işleyen Gorman'ın Eylül'de satışa çıkacak iki kitabı da şimdiden Amazon'da ilk iki sıraya yerleşti.
2036’da ABD Başkanlığı'na aday olacak
Harvard Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan ve 2036'da başkanlığına adaylığını koyacağını söyleyen Gorman, ABD'de bir yemin töreninde şiir okuyan en genç şair oldu.
Amanda Gorman, şiirinde kendisini "Ataları köle olan, bir bekar anne tarafından büyütülen ve bir gün başkan olma düşü kurabilen siyah sıska kız" olarak tanımlıyor.
Gorman, 6 Ocak'ta Trump taraftarlarının Kongre binasına saldırısına göndermede bulunduğu şiirinde şöyle diyor: