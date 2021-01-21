Joe Biden'in yemin töreninde şiir okuyan kızın hayatı bir anda değişti! En genç şair Amanda Gorman kimdir

ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde okuduğu şiirle büyük övgü alan şair Amanda Gorman, bir gecede sosyal medyada yüz binlerce takipçi kazandı. "The Hill We Climb" (Tırmandığımız Tepe) adlı şiirini okuduktan sonra 22 yaşındaki Gorman'ın Instagram'daki takipçi sayısı 20 binden 2,2 milyona, Twitter'daki takipçi sayısı da 90 binden 1,1 milyona çıktı.Birçok kişinin gözyaşları içinde dinlediğini söylediği şiirinde "birlik ve beraberlik" temasını işleyen Gorman'ın Eylül'de satışa çıkacak iki kitabı da şimdiden Amazon'da ilk iki sıraya yerleşti.