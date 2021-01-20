Joe Biden kabinesinin şifreleri neler?
ABD'nin 46'ncı Başkanı Joe Biden Kabinesini "Amerika masaya dönüyor" düşüncesiyle şekillendirdi.
"İlklerin kabinesi olacak" diyen Joe Biden, Trump'ın "Önce Amerika" sloganını geride bırakarak çok taraflılık mesajı veriyor.
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Amerikan politikalarını yönlendirecek Kabine, hem cinsiyet hem de köken olarak çeşitlilik barındırıyor.
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Biden'ın kabinesinin yüzde 50'si siyah. Bu oran Obama döneminde yüzde 42'ydi.
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Biden'ın seçtiği isimler Senato'dan onay bekliyor.
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