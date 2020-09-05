Jinekoloğa giden Ebru Polat yaşadıklarını bir bir anlattı isyanı bastı
Ebru Polat, acılar içinde hastaneye gitti ve jinekoloğuyla yaşadıklarını sosyal medya hesabı Instagram'dan anlattı.
Ebru Polat, geçtiğimiz akşam şiddetli ağrıla hastaneye gitti. İlk ağrı yaşadığında yumurtalıklarında bir sorun olduğunu düşünen Polat jinekoloğa gidince başına gelenlerle şaşkına döndü.
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Gittiği jinekolog böbrek taşı düşüren Polat'ın rahatsızlığını anlamayarak eve göndermek istedi. Yaşadığı ağrıları kesilmeyen Polat, Instagram'dan video paylaşarak yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
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"Allah hasta insanların yardımcısı olsun doğru insanlar karşılaştırsın. Size başıma gelen bir şeyi anlatayım. Geçen gün çok ağrıyla hastaneye geldim ya sandım ki yumurtalıklarımda bir şey var.''
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''Jinekolog bana dedi ki; sağlıklısın bir şey yok. Dedim ki hocam vücut sinyal veriyor bu ağrı nedir? Strestir dedi bana inanabiliyor musunuz?''
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