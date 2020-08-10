Jinekolog Eray Balcan'a kızan Demet Akalın'a doktorun yanıtı epey sert oldu
Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Eray Balcan'ın Instagram paylaşımına sinirlenen Demet Akalın, eleştirisi karşısında sert bir tepki ile karşı karşıya kaldı.
Sivri dili ve zaman zaman sosyal medyada gündeme dair yaptığı yorumlarla olay yaratan Demet Akalın, bu kez yine bir sosyal medya yorumuyla gündem oldu.
Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Eray Balcan'ın doğum sonrası bebekle çekilen bir karesi sosyal medyada dikkat çekti. Bu kareye ise Demet Akalın ilginç bir tepki gösterdi. Akalın fotoğrafın altına "Virüs varken bu ne rahatlık ama! Günah" yazdı.
Doktor Balcan, bu yoruma tepkisiz kalmadı. Eray Balcan, Akalın'a Pınar Gültekin cinayetinde yaptığı yorumu hatırlattı. Balcan Akalın'a şunları söyledi:
"Üzerine beton dökmek nedir ya derken günah değil. Kendi ellerimizle dezenfekte ettiğimiz maske kullanarak sevdiğimiz çocuğa koronavirüsten dolayı dokunmak mı günah Demet Hanım? Lütfen her konuda fikriniz ve bilginiz olmasın."