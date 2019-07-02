Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı resmen Galatasaray'da

Jimmy Durmaz kimdir?

22 Mart 1989’da İsveç’in Örebro şehrinde dünyaya gelen Jimmy Durmaz, profesyonel futbol kariyerine İsveç’in BK Forward takımında başladı. Türk pasaportuna da sahip olan oyuncu BK Forward’da forma giydiği 22 karşılaşmada 2 gole imza attı.

2008 – 2009 sezonunun başında Malmö’ye transfer oldu. Malmö’de geçirdiği dört sezonda 101 karşılaşmada forma giyen Jimmy, bu müsabakalarda 14 gol 6 asistlik katkı verdi.

Malmö’de geçirdiği dört sezondan sonra 2012 – 2013 sezonunda Gençlerbirliği’ne transfer olan oyuncu, Ankara temsilcisinde 2 sezon geçirdi ve toplam 67 karşılaşmada forma giydi. Bu müsabakalarda 11 gol 6 asistlik performans gösteren oyuncu 2014 – 2015 sezonunun sonunda 2 Milyon Euro karşılığında Olimpiakos’a transfer oldu.