Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı resmen Galatasaray'da
Ryan Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor'u kadrosuna katan transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekip, Jimmy Durmaz ile 3 yıllık, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi. Jimmy Durmaz'a 3 yıl için 21 milyon TL, Şener Özbayraklı'ya ise 2 yıl için 13 milyon TL kazanacak..
Galatasaray Sportif AŞ, profesyonel futbolcu Jakup Jimmy Durmaz ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray Sportif AŞ'nin KAP'a gönderdiği bildirim şu şekilde:
“Profesyonel futbolcu Jakup Jimmy Durmaz ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti
2020-2021 sezonu için net 7.000.000 sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Jimmy Durmaz kimdir?
22 Mart 1989’da İsveç’in Örebro şehrinde dünyaya gelen Jimmy Durmaz, profesyonel futbol kariyerine İsveç’in BK Forward takımında başladı. Türk pasaportuna da sahip olan oyuncu BK Forward’da forma giydiği 22 karşılaşmada 2 gole imza attı.
2008 – 2009 sezonunun başında Malmö’ye transfer oldu. Malmö’de geçirdiği dört sezonda 101 karşılaşmada forma giyen Jimmy, bu müsabakalarda 14 gol 6 asistlik katkı verdi.
Malmö’de geçirdiği dört sezondan sonra 2012 – 2013 sezonunda Gençlerbirliği’ne transfer olan oyuncu, Ankara temsilcisinde 2 sezon geçirdi ve toplam 67 karşılaşmada forma giydi. Bu müsabakalarda 11 gol 6 asistlik performans gösteren oyuncu 2014 – 2015 sezonunun sonunda 2 Milyon Euro karşılığında Olimpiakos’a transfer oldu.
Yunanistan’da geçirdiği üç sezonda toplam 57 maçta forma giyen oyuncu, 12 gol 17 asistlik performans gösterdi. 2016 – 2017 sezonunun başında 2 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fransa’nın Toulouse takımına transfer oldu.
Fransız temsilcisi Toulouse takımında 3 sezon forma giyen Jimmy, burada toplam 90 karşılaşmada forma giydi. Toulouse’da toplam 11 gol 5 asistlik katkı verdi.
İsveç milli takımının da formasını giyen Jimmy Durmaz, milli forma ile çıktığı 48 mücadelede 3 gol 4 asiste imza attı.