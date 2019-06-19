Jet Sosyete'nin yıldızı yeni aşka yelken açtı! Aslı Bekiroğlu Furkan Palalı ile beraber
Star Tv'nin yeni dizisi 'Benim Tatlı Yalanım'ın başrol oyuncuları Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı'nın aşk yaşadığı iddiaları ortalığı karıştırdı.
Jet Sosyete dizisinin yıldız oyuncusu Aslı Bekiroğlu, dizi sezon arasına girince çalışmaya ara vermeden Star TV'de yeni bir yaz dizisine başlamıştı. Yeni dizisinde Furkan Palalı ile başrolü paylaşan Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz aylarda 3 yıllık sevgili Bartu Ürkmez ile yollarını ayırmış, ikili Instagram'dan da beraber fotoğraflarını jet hızıyla silmişlerdi.
Benim Tatlı Yalanım adlı dizinin daha ilk bölümünde çok yakıştırılan Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı'nın aşk yaşadığı iddiaları ise ortalığı karıştırdı. Dizide Nejat ve Suna karakterlerine hayat veren iki ünlü oyuncunun sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştüğü söyleniyor.
Önceki günlerde bir röportaj sırasında "Gerçek hayatta sevgili misiniz?" sorusuna Aslı Bekiroğlu esprili bir şekilde "Yakalandık mı?" derken Furkan Palalı gülümsemekle yetinmişti.
1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Aslı Bekiroğlu, lise eğitimini İtalyan Lisesi'nde tamamlamasının ardından Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünü kazandı ve mezun oldu. Bir zamanlar popüler olan "Vine" isimli sosyal medya platformunda çektiği kısa videolar ile ünlenen Aslı Bekiroğlu, daha sonra rol aldığı dizi projeleriyle adından söz ettirmeye başladı.