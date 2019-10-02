Jet Sosyete'nin yayın tarihini Gülse Birsel duyurdu işte yeni sezon tarihi

Gülse Birsel'in hem kaleme aldığı hem de Gizem karakterine hayat verdiği Jet Sosyete dizisinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Geçtiğimiz sezon TV8 ekranlarında yayınlanan Jet Sosyete yeni sezonda dijital dizi, film izleme platformu olan PuhuTv'den ücretsiz olarak izlenebilecek.