Jet Sosyete'nin yayın tarihini Gülse Birsel duyurdu işte yeni sezon tarihi
Puhu Tv'de yayınlanacak olan Jet Sosyete'nin yayın tarihini Gülse Birsel duyurdu.
Gülse Birsel'in hem kaleme aldığı hem de Gizem karakterine hayat verdiği Jet Sosyete dizisinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Geçtiğimiz sezon TV8 ekranlarında yayınlanan Jet Sosyete yeni sezonda dijital dizi, film izleme platformu olan PuhuTv'den ücretsiz olarak izlenebilecek.
Yeni sezon fragmanında dahi herkesi gülme krizine sokarak Show Tv'nin fenomen dizisi Çukur'a göndermeler yapan Jet Sosyete'nin yeni sezon tarihini Gülse Birsel, şu açıklamasıyla duyurdu:
''11 Ekiiim! @puhutv @jetsosyete Bize neler oluyor? Öğrenmeye çok az kaldı! Jet Sosyete yeni sezon ilk bölümüyle 11 Ekim'de puhutv'de başlıyor! Puhu tv ücretsizdir.''
''İnternetiniz varsa yurt içi izleyiciler yeni sezonu (tv’yi internete bağlayarak ya da telefon veya bilgisayardan) puhu tv indirerek, yurt dışındakiler ise youtube’dan izleyebilecek. (Dikkat, youtube’daki bölümlere sadece yurt dışından erişim olacak.)''