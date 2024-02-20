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Jet Sosyete'nin İlaydası Deniz Cengiz'den sokakta cinsel ilişki itirafı! Kadıköy'de ara sokakta çocuğun dizleri yara oldu

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Jet Sosyete'nin İlaydası Deniz Cengiz'den sokakta cinsel ilişki itirafı! Kadıköy'de ara sokakta çocuğun dizleri yara oldu

TÜRKİYE onu Gülse Birsel'in yazdığı Jet Sosyete dizisinin 'İlayda'sı olarak tanıdı. Oyuncu Deniz Cengiz, ara sokakta cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti. Cengiz'in itirafı sosyal medyayı salladı...

Jet Sosyete'nin İlaydası Deniz Cengiz'den sokakta cinsel ilişki itirafı! Kadıköy'de ara sokakta çocuğun dizleri yara oldu

Sosyal medya bu itirafı konuşuyor. Senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Jet Sosyete dizisinde hayat verdiği 'İlayda' karakteriyle hafızalara kazınan Deniz Cengiz seks hikayesiyle sosyal medyayı salladı.

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Jet Sosyete'nin İlaydası Deniz Cengiz'den sokakta cinsel ilişki itirafı! Kadıköy'de ara sokakta çocuğun dizleri yara oldu

Tuluğ Özlü'nün sunduğu Umarım Annem Dinlemez adlı podcast programına konuk olan Deniz Cengiz arka sokakta nasıl cinsel ilişkiye girdiğini açık açık anlattı.

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Jet Sosyete'nin İlaydası Deniz Cengiz'den sokakta cinsel ilişki itirafı! Kadıköy'de ara sokakta çocuğun dizleri yara oldu

Tuluğ Özlü ünlü oyuncuya 'Bir arkadaşına bile anlatamayacağın kötü bir seks hikayen var mı?' diye sordu.

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Jet Sosyete'nin İlaydası Deniz Cengiz'den sokakta cinsel ilişki itirafı! Kadıköy'de ara sokakta çocuğun dizleri yara oldu

Deniz Cengiz ise bu soruya şöyle yanıt verdi: ''Kadıköy'de bir ara sokakta otoparktan birinin giriş kat balkonuna girip sevişmiştik ve çocuğun bütün dizleri yara olmuştu."

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