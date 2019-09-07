Jet Sosyete'nin hangi platformda ne zaman yayınlanacağı belli oldu
Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı "Jet Sosyete" yeni maceralarıyla ekim ayında, yeni adresinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.
İlk olarak Star TV'de yayınlanan Jet Sosyete, düşük reytingler nedeniyle final yapmış ve Tv8'e geçmişti. Acun Ilıcalı'nın kanalında da aradığını bulamayan Jet Sosyete'nin yeni adresi belli oldu.
Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Şahin Irmak, Enis Arıkan, Ayşenil Şamlıoğlu, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Ecem Uzun ve Emre Taştekin'in yer aldığı ve Özpamuk, Yüksel Ailelerinin kahramanlarını canlandırıyorlar. Yeni dönem Jet Sosyete'nin yönetmen koltuğunda ise yine Hakan Algül yer alıyor.
Birbirinden yetenekli oyuncuların yanı sıra sürpriz konuklar da bölümlere renk katacak.
Pazar günü ilk sete çıkacak ekip, eski tadı ve yeni hikayeleriyle, ekim ayında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her hafta 1 bölümü yayınlanacak dizinin önceki tüm bölümlerini de yine puhutv.com'dan izlenebilecek.