Jet Sosyete'nin final tarihini Gülse Birsel duyurdu! Yeni bölümde sürpriz oyuncu

"Gülse Birsel final tarihini açıkladı": Jet Sosyete'nin hem senaristliğini, hem de oyunculuğunu üstlenen Birsel, dizide Gizem Özpamuk karakterine hayat veriyor. Bir takipçisinin yorumuna cevap veren Gülse Birsel, Jet Sosyete'nin de final yapacağı tarihi ilan etti.