Jet Sosyete'nin final tarihini Gülse Birsel duyurdu! Yeni bölümde sürpriz oyuncu
Ekranların sevilen komedi dizisi Jet Sosyete'nin final yapacağı tarih belli oldu. Dizinin hem yapımcısı, senaristi aynı zamanda başrol oyuncularından Güsel Birsel, dizinin final yapacağı tarihi açıkladı.
Başrollerinde Gülse Birsel, Cengiz Bozkurt, Enis Arıkan, Derya Karadaş gibi isimlerin olduğu BKM imzalı Jet Sosyete'nin final yaparak ekranlara veda edeceği öğrenildi. 3. sezonuyla PuhuTV ve Star TV'de yayımlanan Jet Sosyete'nin final tarihi de belli oldu.
"Gülse Birsel final tarihini açıkladı": Jet Sosyete'nin hem senaristliğini, hem de oyunculuğunu üstlenen Birsel, dizide Gizem Özpamuk karakterine hayat veriyor. Bir takipçisinin yorumuna cevap veren Gülse Birsel, Jet Sosyete'nin de final yapacağı tarihi ilan etti.
"Yeni hikayeler anlatma vakti geldi": Gülse Birsel başka bir takipçisinin sorusuna ise, "Avrupa Yakası 6 yıl, Yalan Dünya 90. bölüm. Bu da 59. bölüm olacak. Yeni işler yapma, yeni hikayeler anlatma zamanı" cümlelerini kullandı.
"Yeni bölüm konuğu Alican Yücesoy": BKM imzalı komedi dizisi Jet Sosyete, puhutv'deki üçüncü sezonuna cuma günü yayımlanacak kahkaha dolu bir bölümle devam ediyor.