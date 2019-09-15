Jet Sosyete'den yeni kareler gelirken Enis Arıkan'dan da Gülse Birsel itirafı geldi

PuhuTV'ye transfer olan Jet Sosyete'nin yeni sezonu için geri sayım başladı. 50 dakikalık bölümler halinde ekrana gelecek olan Jet Sosyete'nin 3. sezon çekimlerinden ilk kareler de yayınlandı. Yayınlandığı günden beri ilgiyle izlenen dizi için Enis Arıkan'dan Gülse Birsel ile ilgili bir paylaşım geldi.