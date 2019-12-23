Jet Sosyete'de sürprizi Gülse Birsel duyurdu Ata Demirer yılbaşı özel bölümde yer aldı

Seneler önce Avrupa Yakası dizisinde beraber rol alan Gülse Birsel ve Ata Demirer, Jet Sosyete dizisinde yeniden buluştu. Avrupa Yakası'nda abi kardeşi oynayan ikiliden Ata Demierer'in Jet Sosyete'de hangi karakter ile izleyicinin karşısına çıkacağı ise büyük merak konusu oldu.