Jet Sosyete'de sürprizi Gülse Birsel duyurdu Ata Demirer yılbaşı özel bölümde yer aldı
Gülse Birsel'in kaleme aldığı dizi Jet Sosyete'de Ata Demirer rüzgarı esecek. Yılbaşı özel bölümüne konuk oldu.
Seneler önce Avrupa Yakası dizisinde beraber rol alan Gülse Birsel ve Ata Demirer, Jet Sosyete dizisinde yeniden buluştu. Avrupa Yakası'nda abi kardeşi oynayan ikiliden Ata Demierer'in Jet Sosyete'de hangi karakter ile izleyicinin karşısına çıkacağı ise büyük merak konusu oldu.
116
Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete’nin, puhutv.com’da 27 Aralık Cuma günü yayına girecek “Yılbaşı Özel Bölümü” için Ata Demirer ve Gülse Birsel uzun bir aradan sonra ilk defa birlikte kamera karşısına geçti.
216
Gülse Birsel, Ata Demirer ile sette çekilen fotoğrafı "27 Aralık’ta yılbaşı özel Jet Sosyete’ye kim geliyor, kim geliyor?" notuyla paylaştı.
316
Ata Demirer de Jet Sosyete setinde çektiği kareyi "Aile saadeti" notuyla Instagram'dan paylaştı.
416