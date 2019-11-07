Jet Sosyete bombası patladı iki ünlü ismin kadroya dahil olduğu öğrenildi
Televizyon ekranlarına veda ederek internet platformunda yayın hayatına başlayan Jet Sosyete dizisine iki ünlü isim konuk olarak dahil oldu.
İlk olarak Star TV'de yayınlanmaya başlayan, düşük reytingler sebebiyle Tv8'e geçen ve önceki sezon televizyon ekranlarına veda eden Jet Sosyete, puhutv'de ekranlara gelmeye başlamıştı. 3. sezonunun ilk 4 bölümü yayınlanan dizinin yeni bölümüne ise iki şaşırtan ismin katıldığı öğrenildi.
Yeni yuvasında izleyiciden büyük ilgi gören dizinin beşinci bölümünde eğlence hız kesmeden sürerken, bu bölümün konuk oyuncuları ise Fatih Ürek ve ünlü magazinci Seyhan Erdağ olacak.
Peki Jet Sosyete'de neler yaşandı? Yeni bölümde neler olacak?
Cengiz ve Zahide, Gizem’in çok konuşmasından bıkmış vaziyettedir. Gizem ikisine küser ve sessizlik yemini eder.
Bu kez de ev çok sessizleşince Cengiz ve Zahide pişman olup özür diler ancak bu durum Gizem’in eskisinden de fazla konuşmasına neden olacaktır.