Jet hızındaki evliliğin sebebi hamilelik çıktı! Cemre Kemer cinsiyetini de açıkladı

Hepsi grubunun kızlarından Cemre Kemer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla geçtiğimiz haftalarda evlendiğini duyurdu. Bir süredir aşk yaşadığı Emir Medina ile dünyaevine giren Cemre Kemer o anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.