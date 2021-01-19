Jet hızındaki evliliğin sebebi hamilelik çıktı! Cemre Kemer cinsiyetini de açıkladı
Cemre Kemer, sevgilisi Emir Medina ile geçtiğimiz ay evlendi. Pandemi sürecindeki evliliğin sebebi bebek çıktı.
Hepsi grubunun kızlarından Cemre Kemer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla geçtiğimiz haftalarda evlendiğini duyurdu. Bir süredir aşk yaşadığı Emir Medina ile dünyaevine giren Cemre Kemer o anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
Sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Cemre Kemer'in hayranları evlilik haberi karşısında büyük mutluluk yaşadı. Fakat pandemi sürecinde niye evlendiğini sormadan da geçemedi. O soru cevabı buldu.
Dün sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında gelen Cemre Kemer, belirginleşen göbeğini göstererek "Peki o zaman bunu sabah çekmiştim. Önden yine 1 porsiyonum yandan 1,5" notuyla fotoğrafını paylaştı.
Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Kızı olacağını söyleyen şarkıcı, şunları dile getirdi:
"Ailem haberi alınca heyecanlandı. Bir yandan da gebeler aşı olamayıp, ilaç alamadığı için korkuyorlar.''