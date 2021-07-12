Jet Fadıl’a devredilmişti! İstanbul'da çürümeye terk edildi kullanılmaz hale geldi
İSTANBUL’da bir dönem deniz ulaşımını rahatlamak amacıyla kullanılan deniz taksiler, yediemin otoparkında çürümeye terk edildi.
İstanbul'da deniz ulaşımını rahatlamak amacıyla başlatılan deniz taksi projesinde bir dönem kullanılan deniz taksiler Haliç kıyısında atıl bir şekilde bekletiliyordu.
Birçoğu yarı batık halde bulunan taksiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından vinçlerle 2020 yılı Aralık ayında sudan çıkartıldı.
Deniz taksiler, denizden çıkarılmalarının ardından İstanbul Trafik Vakfı’nın Yediemin otoparkına götürüldü.
Bir süre önce 2 tanesinin ambulans olarak hizmet verdiği deniz taksilerin birçoğu artık denizde seyir edemeyecek durumda.