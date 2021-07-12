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Jet Fadıl’a devredilmişti! İstanbul'da çürümeye terk edildi kullanılmaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı
Jet Fadıl’a devredilmişti! İstanbul'da çürümeye terk edildi kullanılmaz hale geldi

İSTANBUL’da bir dönem deniz ulaşımını rahatlamak amacıyla kullanılan deniz taksiler, yediemin otoparkında çürümeye terk edildi.

Jet Fadıl’a devredilmişti! İstanbul'da çürümeye terk edildi kullanılmaz hale geldi

İstanbul'da deniz ulaşımını rahatlamak amacıyla başlatılan deniz taksi projesinde bir dönem kullanılan deniz taksiler Haliç kıyısında atıl bir şekilde bekletiliyordu.

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Jet Fadıl’a devredilmişti! İstanbul'da çürümeye terk edildi kullanılmaz hale geldi

 Birçoğu yarı batık halde bulunan taksiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından vinçlerle 2020 yılı Aralık ayında sudan çıkartıldı.

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Jet Fadıl’a devredilmişti! İstanbul'da çürümeye terk edildi kullanılmaz hale geldi

Deniz taksiler, denizden çıkarılmalarının ardından İstanbul Trafik Vakfı’nın Yediemin otoparkına götürüldü.

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Jet Fadıl’a devredilmişti! İstanbul'da çürümeye terk edildi kullanılmaz hale geldi

Bir süre önce 2 tanesinin ambulans olarak hizmet verdiği deniz taksilerin birçoğu artık denizde seyir edemeyecek durumda.

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