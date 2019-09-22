Jennifer Lopez’in yeni filmi Hustlers'a müstehcen içerik nedeniyle Malezya’da yasak
Jennifer Lopez’in bir striptizciyi canlandırdığı Hustlers filmi 'müstehcen içerik' nedeniyle Malezya’da yasaklandı.
Jennifer Lopez'in başrolde olduğu Hustlers filmine 'aşırı müstehcen içerik' nedeniyle Malezya’da yasak getirildi. Malezya film sansür kurulu, filmdeki çıplaklık, erotik danslar ve uyuşturucu kullanımı içeren sahneler nedeniyle yapımın 'kamuya açık gösterime uygun olmadığını' bildirdi.
Hustlers’ın Malezya’daki dağıtımını üstlenen şirket Square Box Pictures yasağı Instagram’dan doğruladı. Şirket, “Bu konuyla ilgili hayranlarımızdan ve sinema severlerden gelen tüm sevgi ve destek için gerçekten minnettarız. Ne yazık ki devam edemiyoruz. Sizi hayal kırıklığına uğrattığımız için yürekten özür dileriz” ifadelerini kullandı.
Jennifer Lopez ve Constance Wu’nun rol aldığı film uyuşturucu ve alkolün etkisi altındaki zengin Wall Street çalışanlarının kredi kartlarından para çalan bir grup striptiz kulübü çalışanının öyküsünü anlatıyor.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez’in yeni filmi Hustlers’a hazırlanırken çekilen görüntüleri yayınlandı.