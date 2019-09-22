Jennifer Lopez’in yeni filmi Hustlers'a müstehcen içerik nedeniyle Malezya’da yasak

Hustlers’ın Malezya’daki dağıtımını üstlenen şirket Square Box Pictures yasağı Instagram’dan doğruladı. Şirket, “Bu konuyla ilgili hayranlarımızdan ve sinema severlerden gelen tüm sevgi ve destek için gerçekten minnettarız. Ne yazık ki devam edemiyoruz. Sizi hayal kırıklığına uğrattığımız için yürekten özür dileriz” ifadelerini kullandı.