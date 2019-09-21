Jennifer Lopez'in striptiz yaptığı Hustlers filmi o ülkede yasaklandı cinsel içerikli dediler
Jennifer Lopez'in striptizciyi canlandırdığı Hustlers filmi Malezya'da yasaklandı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in başrolünde oynadığı Hustlers filminde striptizciyi canlandırıyor olması tepkilere neden oldu. Aşırı müstehcen sahneler barındırdığı gerekçesiyle Malezya'da yasaklandı.
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Filme sansür uygulayan yetkililer, özellikle striptiz sahnesinin aşırı derecede müstehcen olduğunu söyleyerek, filmin Malezya'da gösterime girmeyeceğini duyurdular.
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Malezya'da radyo, televizyon ve sinema yayınlarını denetleyen kamu kuruluşu, filmde yer alan dansların çıplaklık içerdiğini ve filmin birçok sahnesinde uyuşturucu kullanımının görüldüğünü ifade ederek 'kamuya açık alanlarda yayınlanması sakıncalıdır' dedi.
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Hustlers, hem ABD'de hem de Avrupa'da vizyondaki filmler arasında gişe hasılatı bakımından ilk sıralarda yer alıyor.
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