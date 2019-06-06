Jennifer Lopez'in fit fiziğinin hilesini yırtmacı ifşa etti
6 Ağustos'ta Antalya gelecek olan dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, her zaman fit fiziğiyle adından söz ettirirken hilesi şok etti.
Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu yıldız Jennifer Lopez, yolda yürürken elbisenin yırtmacı açılınca toparlayıcı korsesi göründü. Olup biteni fark eden Lopez, yırtmacını eliyle kapattı.
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Düzgün fiziği ile her zaman adından söz ettiren 49 yaşındaki şarkıcı Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile ikiz çocukları Max ve Emme 'nin Miami'de yapılan mezuniyet törenine katıldı
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49 yaşındaki şarkıcı Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile ikiz çocukları Max ve Emme'nin Miami'de yapılan mezuniyet törenine katıldı.
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Şıklığıyla göz kamaştıran pop yıldızının törenin yapıldığı salona girerken rüzgarın yırtmacını kaldırması sonucu pembe elbisesinin altında giydiği korsesi objektiflere takıldı.
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