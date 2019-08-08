Jennifer Lopez'in Antalya kreasyonu dikkat çekti! Beklenen paylaşım geldi
6 Ağustos'ta Antalya'da şahane bir konser veren dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, dün Türkiye'den ayrıldı. Lopez'in havalaanına geçerken giydiği kıyafet ise merak konusu oldu.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de konser veren ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, dün Türkiye'den ayrıldı. Lopez'in Türk hayranlarının ise merakla beklediği sosyal medya paylaşımı ünlü şarkıcıdan dün geldi.
Konserin ardından Antalya'da paylaşım yapmayan Türk hayranları Lopez'e kırılmış ve sitemlerini dile getirmişti ki ünlü şarkıcı, dün sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye kısmından ''Teşekkürler Antalya'' yazısı ile hayranlarıyla el ele tutuştuğu bir anı paylaştı.
Ayrıca Lopez, yine Instagram hesabından Antalya'da verdiği konserinin bir kısmını paylaşarak, ''Geçtiğimiz gece Türkiye'de güzel şov'' notuyla paylaşımda bulundu.
Antalya'ya iki özel uçakla gelen Jennifer Lopez, Türkiye'ye ayak basmasının ardından da çocuklarıyla beraber Antalya'da kalacağı villaya geçerken arabada bir paylaşım yapmıştı.