Jennifer Lopez'in Antalya kreasyonu dikkat çekti! Beklenen paylaşım geldi

Konserin ardından Antalya'da paylaşım yapmayan Türk hayranları Lopez'e kırılmış ve sitemlerini dile getirmişti ki ünlü şarkıcı, dün sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye kısmından ''Teşekkürler Antalya'' yazısı ile hayranlarıyla el ele tutuştuğu bir anı paylaştı.