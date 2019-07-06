Jennifer Lopez'in Antalya konser bileti neredeyse ev fiyatında! Dudak uçuklatıyor!
Antalya'da konser verecek dünyaca ünü şarkıcı Jennifer Lopez'in bilet fiyatı gitgide bir ev fiyatını bulacak gibi gözüküyor ve locada yalnızca birkaç yer kaldı.
ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 'It's My Party' turnesi kapsamında 7 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelecek. Lopez, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de 6 Ağustos'ta sahne alacak. Konser bilet fiyatları açıklanan Lopez'i locada izlemenin bedeli ise dudak uçuklatıyor.
2 saat sahnede olması beklenen sanatçının ekibi konser öncesi otele gelerek incelemelerde bulundu. Ekibin onay vermesiyle otel yönetimi ve şarkıcı kontrat imzaladı. Antalya'da 3 gece geçirecek olan Lopez; 5 yatak odası, özel havuzu ve helikopter pisti bulunan kurşun geçirmez camla kaplı 3 katlı villada kalacak.
Jennifer Lopez'in konser bilet fiyatı ise dikkati çekti. Sanatçıyı ayakta dinlemek isteyenler, satışa çıktığı ilk günlerde avantajlı dönemde 2 bin liradan bilet satın aldı.
Konsere 1 ay kala az sayıda kalan bileti satın almak isteyen Jennifer Lopez hayranları, sanatçıyı ayakta dinlemek için 7 bin lirayı gözden çıkaracak.