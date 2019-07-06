Jennifer Lopez'in Antalya konser bileti neredeyse ev fiyatında! Dudak uçuklatıyor!

2 saat sahnede olması beklenen sanatçının ekibi konser öncesi otele gelerek incelemelerde bulundu. Ekibin onay vermesiyle otel yönetimi ve şarkıcı kontrat imzaladı. Antalya'da 3 gece geçirecek olan Lopez; 5 yatak odası, özel havuzu ve helikopter pisti bulunan kurşun geçirmez camla kaplı 3 katlı villada kalacak.