''Jennifer daha önce bu tür zor durumlarda kaldı. O oturup ağlayacak biri değil'' diye arkadaşı, ''Onu en çok çocukları mutlu ediyor. O çok iyi'' yorumunu yaptı. Jennifer Lopez’in eski eşi Marc Anthony ile evliliğinden 13 yaşında ikizleri Max ve Emme var.