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Jennifer Lopez'in Alex Rodriguez ile ayrılığın nedeni ortaya çıktı en yakını açıkladı

Jennifer Lopez'in Alex Rodriguez ile ayrılığın nedeni ortaya çıktı en yakını açıkladı

Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'in ayrılık nedenini, ünlü şarkıcının arkadaşı açıkladı. Arkadaşı, Lopez'in şimdiki durumu hakkında da bilgi verdi.

Jennifer Lopez'in Alex Rodriguez ile ayrılığın nedeni ortaya çıktı en yakını açıkladı

Jennifer Lopez ile nişanlısı Alex Rodriguez, geçen hafta ayrıldıklarını resmen duyurdu. 51 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Lopez ile 45 yaşındaki eski beyzbol oyuncusu Rodriguez’in ayrılık nedeniyle ilgili pek çok söylenti ortada dolaştı.

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Jennifer Lopez'in Alex Rodriguez ile ayrılığın nedeni ortaya çıktı en yakını açıkladı

Lopez’in bir arkadaşı, People dergisine konuşarak, ünlü sanatçının neden ayrıldığını açıkladı. “Aralarında çözülmemiş çok fazla sorun var” diyen Lopez’in arkadaşı, ayrılık nedeni olarak ''güven'' sorunu açıklaması yaptı. Lopez’in arkadaşı, “Alex onu aldatsın ya da aldatmasın, Jennifer aralarındaki havada bunun korkusuna tahammül etmeyecek” dedi.

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Jennifer Lopez'in Alex Rodriguez ile ayrılığın nedeni ortaya çıktı en yakını açıkladı

''Çok mutsuzdu ve Alex'le kalmanın kendi yararına olacağını düşünmedi'' diyen Lopez’in arkadaşı, ''Arkadaş kalmayı deneyecekler ve orada saygı olacak. Ama kesinlikle ayrı yollara gidiyorlar'' diye konuştu.

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Jennifer Lopez'in Alex Rodriguez ile ayrılığın nedeni ortaya çıktı en yakını açıkladı

''Jennifer daha önce bu tür zor durumlarda kaldı. O oturup ağlayacak biri değil'' diye arkadaşı, ''Onu en çok çocukları mutlu ediyor. O çok iyi'' yorumunu yaptı. Jennifer Lopez’in eski eşi Marc Anthony ile evliliğinden 13 yaşında ikizleri Max ve Emme var. 

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