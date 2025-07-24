Jennifer Lopez'e sürpriz doğum günü partisi
Altı yıl aradan sonra Türkiye'ye gelen Jennifer Lopez, "Up All Night Live In 2025" turnesi kapsamında Antalya'da sahne aldı.
Sevilen şarkılarını binlerce hayranı için seslendiren ünlü yıldız, doğum gününden bir gün önce verdiği konser sonrası 56'ncı yaşına Antalya'da düzenlenen sürpriz partiyle girdi.
ANTALYA'DA RÜZGAR ESTİRDİ
Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, "Up All Night Live In 2025" turnesi kapsamında dün akşam Antalya'daki bir otelde sahne aldı. Altı yıl aradan sonra Türkiye'ye gelen Lopez, binlerce hayranının akın ettiği konserde unutulmaz bir performansa imza attı.
CESUR KOSTÜMÜ YÜREK HOPLATTI
Sevilen şarkılarını coşkulu kalabalık eşliğinde seslendiren Lopez, sahnede enerjisiyle olduğu kadar tercih ettiği cesur kıyafetiyle de dikkat çekti. Derin sırt dekolteli elbisesiyle göz kamaştıran sanatçı, şıklığıyla izleyenleri büyüledi.
Ünlü yıldızın konserini Arda Güler, Rabia Soytürk ve Yeliz Korkmaz gibi tanınmış isimler de locadan takip etti. Lopez'in özel performansı, doğum gününden bir gün önce gerçekleşti.