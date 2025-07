Jennifer Lopez'e sürpriz doğum günü partisi

ANTALYA'DA RÜZGAR ESTİRDİ

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, "Up All Night Live In 2025" turnesi kapsamında dün akşam Antalya'daki bir otelde sahne aldı. Altı yıl aradan sonra Türkiye'ye gelen Lopez, binlerce hayranının akın ettiği konserde unutulmaz bir performansa imza attı.