BIST 10.665
DOLAR 40,48
EURO 47,75
ALTIN 4.392,68

Jennifer Lopez'e sürpriz doğum günü partisi

|
Jennifer Lopez'e sürpriz doğum günü partisi

Altı yıl aradan sonra Türkiye'ye gelen Jennifer Lopez, "Up All Night Live In 2025" turnesi kapsamında Antalya'da sahne aldı.

Jennifer Lopez'e sürpriz doğum günü partisi - Resim: 1

Sevilen şarkılarını binlerce hayranı için seslendiren ünlü yıldız, doğum gününden bir gün önce verdiği konser sonrası 56'ncı yaşına Antalya'da düzenlenen sürpriz partiyle girdi.

16
Jennifer Lopez'e sürpriz doğum günü partisi - Resim: 2

ANTALYA'DA RÜZGAR ESTİRDİ

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, "Up All Night Live In 2025" turnesi kapsamında dün akşam Antalya'daki bir otelde sahne aldı. Altı yıl aradan sonra Türkiye'ye gelen Lopez, binlerce hayranının akın ettiği konserde unutulmaz bir performansa imza attı.

26
Jennifer Lopez'e sürpriz doğum günü partisi - Resim: 3

CESUR KOSTÜMÜ YÜREK HOPLATTI

Sevilen şarkılarını coşkulu kalabalık eşliğinde seslendiren Lopez, sahnede enerjisiyle olduğu kadar tercih ettiği cesur kıyafetiyle de dikkat çekti. Derin sırt dekolteli elbisesiyle göz kamaştıran sanatçı, şıklığıyla izleyenleri büyüledi.

36
Jennifer Lopez'e sürpriz doğum günü partisi - Resim: 4

Ünlü yıldızın konserini Arda Güler, Rabia Soytürk ve Yeliz Korkmaz gibi tanınmış isimler de locadan takip etti. Lopez'in özel performansı, doğum gününden bir gün önce gerçekleşti.

46