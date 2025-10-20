Jennifer Lopez'e eski eşinden sert yanıt! "Evliliklerimde sevilmedim" demişti...
Ünlü ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Jennifer Lopez’in eski eşi Ojani Noa, ünlü şarkıcının son dönemde yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Lopez’in, eski eşlerinden “gerçek anlamda sevildiğini hiç hissetmediğini” söylemesinin ardından Noa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Lopez’i aldatmakla ve mağdur rolü oynamakla suçladı.
Noa, Lopez’e hitaben paylaştığı uzun mesajında, “Bizi aşağılamayı bırak. Mağdur kartını oynamayı kes. Sorun biz değiliz, sorun ben değilim, sorun sensin” ifadelerini kullandı.
Lopez’in evlilikleri hakkındaki açıklamalarını “ikiyüzlü” olarak nitelendiren Noa mesajında, Lopez’e sadık biri olduğunu ve kariyeri uğruna hayatını değiştirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Dört kez evlendin. Tüm eşlerin de seni sevdi. Ben senin için başka bir eyalete taşındım, kariyerine destek oldum. Ama sen şöhreti ve serveti tercih ettin. Bana yalan söyledin, beni aldattın."
Noa, Lopez’in ilişkilerini kamuoyu önünde kendi imajını korumak için kullandığını da iddia ederek, “Senin için önemli olan sevgi değil, görünüş ve statüydü. Geçmişi çarpıtıyorsun" açıklamarında bulundu.