Jennifer Lopez'e büyük şok! İstinye Park'a doluyuz diyerek almadılar...
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İstanbul'da vereceği konser öncesi kente gelen dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, İstinye Park'ta alışveriş yaptı. Lopez'in İstinye Park'taki Chanel mağazasına, "Doluyuz" diyerek alınmadığı öne sürüldü
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 5 Ağustos'ta (bugün) Yenikapı Festival Park'ta vereceği konser öncesi İstanbul'a geldi.
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Snob Magazin'in haberine göre, kente gelir gelmez soluğu alışverişte alan yıldız, İstinye Park'ta lüks mağazalardan birini kapatarak özel alışveriş yaptı.
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Milyonluk harcama yapan sanatçı, özellikle çanta ve kıyafetlere yöneldi.
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SOKAK STİLİ DE BEĞENİ TOPLADI
İstanbul turunda da tarzıyla beğeni toplayan Lopez, yuvarlak pembe güneş gözlüğü; Victoria Beckham imzalı işlemeli tunik ve şort kombiniyle göz kamaştırdı.
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