Jennifer Lopez'den Türklere 'abartmayın' uyarısı! Antalya konserine sayılı günler kaldı
6 Ağustos'ta Antalya'da sahne alacak Jennifer Lopez'den Türklere 'Abartmayın' uyarısı geldi. Lopez'in nişanlısı ve çocuklarıyla Antalya'da 4 gün kalacağı kesinleşti.
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in Antalya konserine sayılı günler kaldı. 6 Ağustos’ta bir otelde konser verecek olan sanatçının nişanlısı Alex Rodriguez ve çocuklarıyla 4 gün kalacağı kesinleşti. Lopez, Antalya konseri için birçok imkanı ayağına sunan Türk yetkililere 'Abartmayın' uyarısında bulundu.
Ünlü şarkıcı, 5 yatak odası, özel havuzu ve helikopter pisti bulunan kurşun geçirmez camlarla kaplı 3 katlı villada kalacak. Bir anlamda ön balayı yapacak olan sanatçı, havalimanından helikopterle değil ciple alınmak istediğini yetkililere iletti.
2 saat sahnede olması beklenen sanatçının bilet fiyatları ise dudak uçuklatıyor. Sanatçıyı ayakta dinlemek isteyenler, satışa çıktığı ilk günlerde avantajlı dönemde 2 bin liradan bilet satın aldı.
Konsere 1 ay kala az sayıda kalan bileti satın almak isteyen Jennifer Lopez hayranları ise, sanatçıyı ayakta dinlemek için 7 bin lirayı gözden çıkardı.