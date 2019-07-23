Jennifer Lopez'den Türklere 'abartmayın' uyarısı! Antalya konserine sayılı günler kaldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in Antalya konserine sayılı günler kaldı. 6 Ağustos’ta bir otelde konser verecek olan sanatçının nişanlısı Alex Rodriguez ve çocuklarıyla 4 gün kalacağı kesinleşti. Lopez, Antalya konseri için birçok imkanı ayağına sunan Türk yetkililere 'Abartmayın' uyarısında bulundu.