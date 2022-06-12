Jennifer Lopez'den Shakira itirafı! "Onunla sahne almak dünyanın en kötü fikriydi"
2021 yılında Super Bowl devre arasında Shakira ile sahne alan Jennifer Lopez geçtiğimiz çarşamba galası yapılan 'Halftime' belgeselinde Shakira ile sahne almaktan asla mutlu olmadığını itiraf etti.
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in hayatını ve kariyerinin anlatıldığı "Halftime" adlı belgesel filmi geçtiğimiz çarşamba günü seyircisine New York'taki Tribeca Film Festivali'nde kavuşma yolunda galası yapıldı.
Lopez, belgeselde 2021 yılında Kolombiyalı şarkıcı Shakira ile sahne aldığı 'Super Bowl' devre arası şovu ile ilgili daha önce bahsetmediği itiraflarda bulundu.
Aynı anda sahne alacaklarını tahmin etmemişti
Lopez geçtiğimiz yıl Super Bowl adında futbol liginde sahne alması için teklif almış ve kabul etmişti. Ardından Shakira'nın da sahne alacağını öğrenen ünlü şarkıcı aynı anda alacağını tahmin etmemişti. Galada açıklama yapan Lopez, çok sinirlendiğini genelde tek kişinin sahne aldığı performans alanına iki kişi çıkmanın gurur kırdığını belirtti.
"Ömrümde duyduğum en kötü fikirdi!"
Belgeselde, sahneyi Shakira ile paylaşacağı için setinin daha kısa olacağını öğrenen şarkıcı, Super Bowl gösterisini neden iki kadının yapmasını istediklerini sorgulayarak yetkililere "Bu ömrümde duyduğum en kötü fikir!"