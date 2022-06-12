Jennifer Lopez'den Shakira itirafı! "Onunla sahne almak dünyanın en kötü fikriydi"

"Ömrümde duyduğum en kötü fikirdi!"

Belgeselde, sahneyi Shakira ile paylaşacağı için setinin daha kısa olacağını öğrenen şarkıcı, Super Bowl gösterisini neden iki kadının yapmasını istediklerini sorgulayarak yetkililere "Bu ömrümde duyduğum en kötü fikir!"