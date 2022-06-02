Jennifer Lopez yaza bomba gibi girdi! Fiziğiyle 52 yaşında olamaz dedirtti! Ünlü yıldızın birbirinden cesur pozları!
Iheart Radıo Müzik Ödülleri'nde prestijli ikon ödülünü alan, güzelliğiyle, duruşuyla yıllara meydan okuyan Amerikalı oyuncu, şarkıcı Jennifer Lopez havuz başından paylaştığı pozlarla, 50 yaşında olamaz, olsa olsa 20 olur dedirtti!
Görünümüyle, duruşuyla, yıllara meydan okuyan örnek yıldızlardan olan Jennifer Lopez 52 yaşına rağmen, sosyal medyada verdiği havuz başı pozlarıyla yaz dönemine bomba gibi girdi!
Yaşı 52 ama..
Yaşının 52 olmasına sosyal medyada takipçileri " Olsa olsa 20'dir" yazarak, ünlü yıldızı beğeni yağmuruna tuttu.
Havuz başında da olsa hep şık!
Siyah bikinisi, kelebek desenli uzun kaftanı, topuklu terlikeri ve takılarıyla şıklığından ödün vermeyen güzel yıldız havuz başında da şıklığını korudu.
İki çocuk annesi olmasına ve yaşının 50'yi aşmasına rağmen fiziğini formda tutan, daima koruyan yıldız yaş aldıkça daha da gençleştiğini paylaştığı fotoğraflarla gösterdi..