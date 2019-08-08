Jennifer Lopez Türk mutfağını sevdi! O tatlının tarifini istedi
ANTALYA'da konser veren dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Türk mutfağından lezzetleri tek tek tattı. Lopez, sütlaç tatlısını çok beğendi ve ikinci defa istedi.
Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, Antalya'da Regnum Carya Otel'de "It's My Party" adlı dünya turnesi kapsamında konser verdi. İzleyenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Jennifer Lopez, Antalya'da iki gece kaldı. Regnum Carya'da kaldığı süre boyunca otelin restorantından yemek yiyen ünlü şarkıcı, Türk mutfağından lezzetleri tek tek tattı.
Yemeklerini otel misafirleriyle ana restoranda yiyen Lopez, konsere yaklaşık bir yıl hazırlandıklarını, son altı ayın çok yoğun geçtiğini söyledi. Regnum Carya'nın Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Üstertuna, AA muhabirine, şunları söyledi:
520 kişi çalıştı: ''Sadece kendi ekipleri 90 kişiydi, bavullar ve ekipmanlar 10 tırdı. Bunun yanında teknik ekip, Türkiye'den de ayarladığımız ekibi düşünürsek 230 kişilik bir ekiple konsere hazırlandık. Bir de otel çalışanlarımız vardı. Minimum 520 kişi bu iş için çalıştı, hummalı bir hazırlık oldu. Sanatçı 230 parça bavulla geldi. İçinde kendisinin yanı sıra dansçılarının da kostümleri bulunuyordu."
Özel su isteği: Sanatçının yurt dışından özel su gibi bazı istekleri olduğunu, bunları da temin ettiklerini vurgulayan Üstertuna, sözlerini şöyle tamamladı: