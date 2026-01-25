Jennifer Lopez öyle bir poz verdi ki! Görenler 25'lik sandı...
Dünyanın en tanınmış ve beğenilen yıldızlarından olan Jennifer Lopez bu yaz Türkiye'de 56. yaş gününü kutlamıştı. Sevilen şarkıcı bu günlerde yer aldığı dergi kapağı ile gündem oldu. O pozu parmak ısırttı ve hayran bıraktı.
Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Jennifer Lopez, fiziğiyle genç kızlara taş çıkardı. 56 yaşında olmasına rağmen fit haliyle dikkat çeken Lopez'in bir dergiye verdiği poz olay oldu.
Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçerek fit vücuduyla bir kez daha tüm bakışları üzerine topladı. 56 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle dikkat çeken Lopez, sosyal medyada ve magazin dünyasında kısa sürede "zamansız güzellik" yorumlarının odağı haline geldi.
SON POZUYLA GÖZ DOLDURDU
Ünlü sanatçının bu çarpıcı görüntüsü, disiplinli spor rutini ve katı beslenme alışkanlıklarının bir kanıtı olarak nitelendirildi.
Paylaşılan fotoğraf binlerce beğeni toplarken, takipçileri Lopez'in yaş almayan enerjisini ve formda kalma azmini övgü dolu yorumlarla karşıladı.