Jennifer Lopez öyle bir poz verdi ki! Görenler 25'lik sandı...

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçerek fit vücuduyla bir kez daha tüm bakışları üzerine topladı. 56 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle dikkat çeken Lopez, sosyal medyada ve magazin dünyasında kısa sürede "zamansız güzellik" yorumlarının odağı haline geldi.