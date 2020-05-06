Jennifer Lopez moral vermek için elbisesiyle zıpladı beğeniler havada uçuştu!
Instagram hesabından beyaz elbisesiyle yeni fotoğraflar paylaşan 50 yaşındaki Jennifer Lopez'in zıpladığı anlar beğeni rekoru kırdı.
50 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, koronavirüs salgını nedeniyle morali bozuk olan takipçilerine Instagram hesabından moral verdi. Havaya zıplarken çektirdiği fotoğraflarını paylaşan Lopez, 119 milyon takipçisine şu sözlerle seslendi:
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"Bu zamanda düşmek, her şeyin yanlış gittiğini düşünmek, neye sahip olmadığımızı görmek ve cevaplarını bilmediğimiz sorular sormak çok kolay...
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Ben gözlerimi açar açmaz minnettar olduğum üç şeyi söylemeyi alışkanlık haline getirdim.
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Geceleri ise yatakta yatarken o güne dair iyi olan üç şeyi yüksek sesle söylüyorum. Bunlar her şey olabilir... Söylediğim her şeyi her gece değiştirmeye çalışıyorum.
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