Jennifer Lopez izleyicisi şokta! Eteği düşünce...
Jennifer Lopez, geçtiğimiz günlerde Antalya'da konser vermişti. Türkiye'de sürpriz doğum günü düzenlenen Lopez konserlerine devam ediyor. Polonya'da verdiği konserde sahnede ikinci kez etek kazası yaşadı.
Doğum günü için sürpriz yapılırken eteği yere düşen Lopez, "İyi ki bu kez iç çamaşırı giymişim. Normalde giymem!" diyerek herkesi güldürdü. Eteği tekrar takmaya çalışan dansçı başarılı olamayınca Lopez, kıyafeti seyircilere fırlatıp "Geri istemiyorum" dedi.
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Polonya'nın başkenti Varşova'da verdiği konserde sahnede ikinci kez kostüm kazası yaşadı.
56 yaşındaki yıldız, doğum günü sürprizi için sahneye yeniden çağrıldığında eteği bir kez daha yere düştü.
Lopez, altı yıl aradan sonra çıktığı "Up All Night: Live in 2025" turnesiyle hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Turne kapsamında Varşova'daki konserinde yaşananlar ise sosyal medyada olay oldu. Sahne arkasında kostümünü değiştirirken aniden sahneye çağrılan Lopez, izleyicilerin hep bir ağızdan doğum günü şarkısı söylemesi için tekrar dışarı çıktı.