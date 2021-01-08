Jennifer Lopez fit vücuduyla büyüledi! Zor anlar yaşadı
51 yaşındaki yıldız Jennifer Lopez ABD'de Times Meydanı'ndaki konserin ardından soluğu Karayipler'de aldı.
Nişanlısı Alex Rodriguez ile bu yıl nikah masasına oturması beklenirken koronavirüs pandemisine takılan Jennifer Lopez, Turks ve Caicos Adaları'nda objektiflere takıldı.
Pandemi nedeniyle izole bir tatil yapmayı tercih eden dünyaca ünlü yıldız, toplam 956 koronavirüs vakasının görüldüğü adalara gitti.
Sörf tahtası üzerinde dakikalarca kürek çeken JLO, dengede kalmak ve suya düşmemek için zaman zaman zor anlar yaşadı.
Denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Jennifer Lopez'in yanında nişanlısı Alex Rodriguez'in olamaması dikkat çekti.