Jennifer Lopez beyaz taytıyla görenleri hayran bıraktı! Bakan bir daha baktı
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, fitness spor salonundan çıkarken objektiflere takıldı.
Spora olan tutkunluğuyla bilinen Jennifer Lopez, Miami'de fitness salonundan çıkarken görüntülendi. 50 yaşındaki şarkıcının keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Beyaz renkli spor kıyafetlerini tercih eden Lopez, JLO, taşlı suluğu ve şık kombini ile bir kez daha hayran bıraktı.
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Lopez, giydiği beyaz taytı ile ile mükemmel vücudunu gözler önüne sererek herkesi kendine hayran bıraktı. Lopez'in giydiği açık elbisesinden sütyeni gözüktü.
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Spor salonu çıkışı kameralara takılan ünlü yıldız soru soran muhabirleri gülerek geçiştirdi. Baştan aşağı beyaz giyinen şarkıcının elindeki termosun üzerinde de adının baş harflerinin yazdığı gözlerden kaçmadı.
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Lopez, spor otomobiliyle olduğu yerden ayrıldı.
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