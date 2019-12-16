Jennifer Lopez beyaz taytıyla görenleri hayran bıraktı! Bakan bir daha baktı

Spora olan tutkunluğuyla bilinen Jennifer Lopez, Miami'de fitness salonundan çıkarken görüntülendi. 50 yaşındaki şarkıcının keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Beyaz renkli spor kıyafetlerini tercih eden Lopez, JLO, taşlı suluğu ve şık kombini ile bir kez daha hayran bıraktı.