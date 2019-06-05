Jennifer Lopez Antalya'da sahne alacak! Bilet fiyatları dudak uçuklattı
Dünyaca ünlü şarkıcı, Jennifer Lopez, ''It's My Party'' turnesi için Antalya'da sahne alacak. Amerika'lı şarkıcının bilet fiyatları belli oldu.
Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in Antalya'da Belek’teki Regnum Carya Otel’de konser verecek. 7 Yıl aradan sonra Türkiye'de konser verecek Lopez'in bilet fiyatları netlik kazandı. 49 yaşındaki yıldız popçuyu locada dinlemenin bedeli 20 bin Euro (135 bin lira).
Lopez'in 6 Ağustos'ta Antalya'da sahne alacağı konserde ayakta eğlenmenin karşılığı ise 4 bin lira. 28 locanın birçoğu satıldı. Biri Jennifer Lopez’in misafirlerine tahsis edildi.
Antalya’ya 35 kişilik ekibiyle gelecek olan Jennifer Lopez; 5 yatak odalı, özel havuzlu, helikopter pistli, camları kurşun geçirmez 3 katlı, 300 metrekare büyüklüğünde bir villada kalacak.
Şarkıcı konser sonrası helikopter ile şehir turuna çıkarılacak. Otel yetkilileri, bu yıl Alex Rodriguez ile evlenecek olan Jennifer Lopez’e balayını Antalya’da geçirmelerini teklif edecek.