Jennifer Lopez Antalya'da fırtınalar estirdi! Kim Kardashian ise hayal kırıklığına uğrattı

Burada olmaktan çok mutluyum: Şarkı aralarında izleyenlerle de sohbet eden Jennifer Lopez, "Uzun zaman oldu Türkiye'ye gelmedim. Tekrar burada olmaktan çok mutluyum. Türkiye'de, Antalya'da olmaktan, burada konser vermekten dolayı çok mutluyum" dedi.