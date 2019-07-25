Jennifer Lopez 50. yaşını kutladı! Sevgilisi Alex Rodriguez'den milyonluk hediye
Geçtiğimiz gün 50. yaşına giren dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'e sevgilisi Alex Rodriguez'den milyonluk bir hediye geldi. Rodriguez, sevgilisine son model Porsche otomobil hediye etti.
Son zamanlarda, Tükiye'de, Antalya konserine sayılı günler kalması ile konuşulan Jennifer Lopez, dün çılgın bir parti ile 50. doğum gününü kutladı. Lopez'in sevgilisinin hediyesi ise olay oldu. Alex Rodriguez, sevgilisi JLo için son model bir Porsche otomobil aldı.
Sevgilisi Alex Rodriguez, Lopez’e 2019 model Porsche 911 GT3 marka otomobili hediye ederken kameralarda bu anı kaçırmak istemedi. Rodriguez’in hediye paketi şeklinde süslettiği kırmızı otomobili Lopez’e verme anında kameralar kayıttaydı.
Jennifer Lopez, sevgilisi Alex Rodriguez'in hediyesinin hakkını vermek adına hemen bir Miami tutuna çıkmak istedi.
Hediye tesliminden sonra akşam Miami’deki Star Island’da Gloria ve Emilio Estefan’ın villasında coşkulu bir doğum günü partisi düzenlendi.