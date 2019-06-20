Jennifer Aniston'ın peşinden koşmuş! Prens Harry Jennifer Aniston'a aşıkmış!
Oscarlı oyuncu Jennifer Aniston hakkında bir kitap çıkaran Ian Halperin'in ortaya attığı iddia ortalığı karıştırdı. Yazdığı biyografilerle tanınan Halperin, Prens Harry'nin oyuncu Jennifer Aniston'a aşık olduğunu yazdı.
İngiltere tahtının altıncı varisi Harry, hakkında ortaya çıkan bir iddia ortalığı karıştırdı. Biyografi yazarlığı ile tanınan Ian Halperin, Jennifer Aniston hakkında bir kitap yazdı ve Prens Harry'nin 10 yıl önce güzel oyuncu Jennifer Aniston'a aşık olduğunu söyledi.
Bu iddiayı ortaya çıkaran ise New York Times çok satan kitaplar listesinin gedikli yazarlarından Ian Halperin, Jennifer Aniston hakkında Hollywood’un Sarışın Bombası adlı bir kitap çıkardı. Halperin, kitapta ise İngiltere Prensi Harry'nin Jennifer Aniston'a aşık olduğunu yazdı.
Geçtiğimiz ay baba olan İngiliz kraliyetinin prensi, Aniston’ı uzun yıllar kendine takıntı haline getirmiş. Öyle ki telefon numarasını dahi bulup iletişime geçmiş.
Hatta Aniston’ın yıllar önce GQ dergisine verdiği çıplak pozdan sonra Harry, “Onda prenses kumaşı var” demiş. Ardından ise Aniston ile iletişimi koparmamış.