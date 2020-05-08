Jennifer Aniston'dan Covid-19'a olay el hareketli tepki bakın ne yaptı
Bir döneme damga vuran Friends dizisinin Rachel'ı Jennifer Aniston, tüm dünyayı sarsan koronavirüse karşı gösterdiği tepki ile herkesi şaşkınlığa uğrattı.
Son zamanlarda sürekli olarak Brad Pitt ile barıştığına dair haberlerle gündeme gelen Jennifer Aniston'ı koronavirüs salgını bezdirdi. Aniston, geçtiğimiz ayda açtığı sosyal medya hesabı Instagram'dan kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşmıştı, Aniston o hesaptan yaptığı el hareketiyle gündeme oturdu.
Güzel yıldız 33 milyonluk Instagram hesabından el hareketi yaptığı bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına ise "Sevgili Covid. Şimdi kibarca ... gidebilirsin. Teşekkürler, güle güle" mesajını yazdı.
Koronavirüs tedbirlerince evinde karantinada olan ünlü yıldız, bundan önceki paylaşımında da koronavirüs yardım kampanyasına katıldığını duyurmuştu.
Buna göre koronavirüs yardımı yapacak kişilerden biri, çekilişle Kült dizi Friends'in yakın zamanda çekilecek özel bölüm setini ziyaret edecek.