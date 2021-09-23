Jehan Barbur'un acı günü! Annesi Müryel Barbur vefat etti...
Müzisyen Jehan Barbur annesinin vefat ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Jehan Barbur'un uzun zamandır hastalıklarla mücadele eden annesi Müryel Barbur hayatını kaybetti.
Acı haberi sosyal medyadan duyuran ünlü müzisyen; 'Canımın parçası annem Hoşça kal… Uzun süredir verdiğimiz mücadele ruhunun bugün huzura kavuşmasıyla son buldu. Başka türlü bir uğurlama tercih ederdik. Fakat pandemi sebebiyle kilise ayini ve cenaze törenimiz sadece aile arasında olacaktır. Taziyelerinizi 25 Eylül saat 14:30-20:30 arası açık havada bir araya gelebilme imkanı sunduğundan, sevgili annemin İskenderun’daki kafesi Flör Cafe’de kabul edebileceğiz. Covid-19 sebebiyle aile evimiz taziyeye açık olamayacaktır. Son üç yıldır yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Bu acıdan uzak olmanız dileğimle. Jehan' mesajını paylaştı.
Jehan Barbur kimdir?
Jehan Barbur ( Jehan İstiklal Barbur) 12 Nisan 1980 tarihinde Lübnan, Beyrut’ta doğmuştur. Hıristiyan Arap asıllı Türk şarkıcı ve yazardır. Ailesi, Jehan Barbur 2 yaşındayken Lübnan’dan İskenderun‘a göç etti. Beyrut’ta doğduktan sonra tüm çocukluğu İskenderun’da geçmiştir. İlk ve orta eğitimini İskenderun’da tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için1998 yılında Ankara‘ya gitmiştir.
2002 yılında Ankara’da Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Burslu okuyan Jehan Barbur, üniversite yıllarında amatör olarak tiyatro ve müzikle ilgilendi. Mezun olduktan sonra 2002 yılında Ankara’dan İstanbul’a taşındı. Canlı müzik yapılan mekanlarda müzisyenlerle tanıştı. 2004 – 2009 tarihleri arasında ilk olarak farklı gruplarda pop, caz türünden repertuvarlarla vokalist olarak yer aldı.