Jeffrey Epstein'in tüm mal varlığı ortaya çıktı! Geride bakın neler bırakmış
Jeffrey Esptein'in geride bıraktığı mal varlıkları açıklandı. Belgelerin yayınlanmasıyla birlikte listede yer alanların değeri tek tek ortaya çıkmış oldu.
Onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu. Epstein’in ölümünden sadece iki gün önce imzaladığı vasiyetnamenin ve buna bağlı mali dökümlerin kamuoyuna sızması geride bıraktıklarını gün yüzüne çıkardı.
EPSTEIN'IN BÜTÜN MAL VARLIĞI!
NAKİT PARA | 56,5 MİLYON DOLAR
HİSSELER ÖZEL KAYNAKLAR | 112,6 MİLYON DOLAR
MANHATTAN KONAĞI (New York) | 56 MİLYON DOLAR
7 katlı, 40 odalı. Central Park'ın karşısında.
PALM BEACH MALİKÂNESİ (Florida) | 22 MİLYON DOLAR