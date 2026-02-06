Jeffrey Epstein'in tüm mal varlığı ortaya çıktı! Geride bakın neler bırakmış

Onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu. Epstein’in ölümünden sadece iki gün önce imzaladığı vasiyetnamenin ve buna bağlı mali dökümlerin kamuoyuna sızması geride bıraktıklarını gün yüzüne çıkardı.