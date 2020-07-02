Jeff Bezos koronavirüs sürecinde servetiyle rekor tazeledi
Amazon'un sahibi ve dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde servetine servet kattı. Bezos’un serveti, Amazon’daki hisselerinin çeyreğinden feragat etmesine rağmen bir önceki rekorunu da tazeledi. İşte Bezos’un pandemi sürecinde elde ettiği gelir…
İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin’in Vuhan kentinde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik açıdan en çok yaradığı isimlerin başında Amazon'un sahibi Jeff Bezos geliyor.
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Online alışveriş platformu Amazon'un kurucusu ve CEO'su olan dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, Kovid-19 sürecinde servetine servet kattı.
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Bloomberg'in haberine göre; 2020’nin başından beri servetine 35 milyar dolar daha ekleyen Bezos’un net serveti 171.6 milyar dolara ulaştı.
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Aynı habere göre; Bezos’un kişisel servetindeki bu artışın nedeni Amazon hisselerindeki artış. Zira şirket pandemi sürecinde satışlarını yüzde 25 artırarak piyasa değerini artırmayı başarmıştı.
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