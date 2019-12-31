Jeane Dixon'ın 2020 kehaneti! Dünyanın sonu mu geliyor?
John F. Kennedy suikastından Sputnik 1’in fırlatılışına kadar pek çok önemli olayı önceden tahmin eden Jeane Dixon'ın 2020 kehaneti ortaya çıktı.
Geçmişte birçok ABD başkanına danışmanlık yapmış olan kahinin 2020 öngörüleri ortaya çıktı.
Jeane Dixon, 20. yüzyılın en iyi bilinen ABD'li psikolog ve astrologlarından biriydi.
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Jeane Dixon'ın belki de en iyi kehaneti John Kennedy'nin vurulmasıydı.
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Dixon 1956'da Parade Dergisi'nde 1960 cumhurbaşkanlığı seçimleri için "emeğin hakim olacağı ve bir demokrat tarafından kazanılacağını" ve John F. Kennedy'nin suikasta uğrayacağını yazmıştı.
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1997’de hayatını kaybeden Amerikalı ünlü astrolog Jeane Dixon tutan ve tutmayan tahminleriyle bir dönemin en çok konuşulan isim oldu.
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