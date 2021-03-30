Jason Derulo'dan Survivor Birleşme Partisi'nde utandıran soru Aleyna Kalaycıoğlu olay
Survivor Birleşme Partisi'ne Jason Derulo, Cemal Can Canseven ve Aleyna Kalaycıoğlu damga vurdu.
Survivor 2021 yarışmacılarını Birleşme Partisi'nde görenler tanıyamadı. Yarışmacılar, parti için baştan aşağı yenilendi. Survivor şarkı yarışmasında ise yarışmacılar sahnede hünerlerini gösterdi. Yarışmayı kazanan kişi büyük ödülün sahibi oldu.
Survivor’da birleşme partisinin klasik müzik yarışması ekrana geldi. Survivor 2021 yarışmacıları, karaoke sahnesinde müzik becerilerini sergiledi.
Bu sene farklılık yapılan oylama oldu. Her yarışmacı, karşı takımın yarışmacıları tarafından oylandı.
Son olarak finale kalan İlayda, Aleyna Kalaycıoğlu tekrar sahne aldı ve şarkılarını bir kez daha seslendirdi. Finalde oylama ise şampiyon olmasını istedikleri ismin yazılması ile ortaya çıktı.